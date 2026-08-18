Tränen in Tansania: Claudias Hochzeit wird alles andere als traumhaftJetzt kostenlos streamen
Amore unter Palmen Deutschland
Folge 3: Tränen in Tansania: Claudias Hochzeit wird alles andere als traumhaft
46 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 12
Nina ist in Mexiko angekommen und trifft dort erstmals auf Carmelo. Kann er ihre Erwartungen erfüllen? Bei Matthias (50) läuft es überraschend entspannt: Bei einer Massage von Nat kommt es zu einem körpernahen Kennenlernen. In Tansania verbringen Claudia (38) und Rolence ihren ersten gemeinsamen Morgen und bereiten sich auf die Hochzeit vor. Und in Kolumbien trifft Nadine (37) auf Ex Daniel. Doch das Wiedersehen verläuft anders als gedacht ...
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Amore unter Palmen Deutschland
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokudrama
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Joyn