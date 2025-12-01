Von Menschen und GötternJetzt kostenlos streamen
Ancient Aliens - Die Ursprünge
Folge 12: Von Menschen und Göttern
80 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
In jeder Kultur unserer Erde gibt es Geschichten über Menschen, die Weisheit aus übernatürlichen oder außerweltlichen Quellen erhalten. Die Folge geht den Ursprüngen dieser Erzählungen auf den Grund.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
