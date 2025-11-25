Ancient Aliens - Die Ursprünge
Folge 3: Übernatürliche Wesen
80 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Prä-Astronauten vertreten die Ansicht, dass es sich bei Beschreibungen von Göttern und Sternenwesen um tatsächliche Begegnungen mit außerirdischen Besuchern in der fernen Vergangenheit handeln könnte.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2024
