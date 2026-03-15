Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Angriff und Verteidigung

Kaltblütige Killer

Blue AntStaffel 1Folge 4vom 15.03.2026
Kaltblütige Killer

Kaltblütige KillerJetzt kostenlos streamen

Angriff und Verteidigung

Folge 4: Kaltblütige Killer

23 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

In der Tierwelt herrscht ein hartes Gesetz: töten oder getötet werden. Jede Spezies hat sich im Laufe der Evolution optimal an ihre Bedürfnisse angepasst. Die Dokumentation beleuchtet unterschiedliche Raubtiere und ihr Jagdverhalten, aber auch die Verteidigungsmechanismen der vermeintlichen Beutetiere.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Angriff und Verteidigung
Blue Ant
Angriff und Verteidigung

Angriff und Verteidigung

Alle 1 Staffeln und Folgen