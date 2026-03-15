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Angriff und Verteidigung

Kampf im Wasser

Blue AntStaffel 1Folge 6vom 15.03.2026
Kampf im Wasser

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Angriff und Verteidigung

Folge 6: Kampf im Wasser

23 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

In der Tierwelt herrscht ein hartes Gesetz: töten oder getötet werden. Jede Spezies hat sich im Laufe der Evolution optimal an ihre Bedürfnisse angepasst. Die Dokumentation beleuchtet unterschiedliche Raubtiere und ihr Jagdverhalten, aber auch die Verteidigungsmechanismen der vermeintlichen Beutetiere.

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