Ant Anstead: Born Mechanic
Ab 0
Ab 0
Ant Anstead: Born Mechanic
Ant Anstead kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Der aus der TV-Serie „Die Gebrauchtwagen-Profis“ bekannte Mechaniker bringt marode Autoklassiker auf Vordermann. Mit Leidenschaft und Sachverstand repariert und restauriert der Brite in „Born Mechanic“ unter anderem einen Lotus, einen Land Rover und einen Volkswagen. Acht rollende Wracks und ein instabiles Gebäude: Die Autos sind nicht die einzigen Baustellen, die Ant in Angriff nimmt. Denn seine Werkstatt richtet er in der Scheune eines 500 Jahre alten Bauernhauses ein, dass er für seine Eltern gekauft hat. Die möglichen Gewinne, die er durch den Verkauf der instand gesetzten Fahrzeuge erzielt, helfen ihm dabei, das Gebäude zu renovieren.
Genre:Heimwerken, Auto, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.