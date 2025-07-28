Ein Lotus Elan kommt nicht in SchwungJetzt kostenlos streamen
Ant Anstead: Born Mechanic
Folge vom 28.07.2025: Ein Lotus Elan kommt nicht in Schwung
44 Min.Folge vom 28.07.2025
Ant Antstead will aus dem 500 Jahre alten Bauernhaus ein gemütliches Zuhause für seine Eltern machen. Doch die Renovierungsarbeiten verschlingen sehr hohe Beträge. Und ein Jaguar XJS, der frisches Geld in die Kasse spülen sollte, entpuppte sich als Verlustgeschäft. Deshalb steht der Profi-Mechaniker unter Druck. Beim nächsten Autoprojekt soll alles besser laufen. Der Lotus Elan wurde allerdings lange nicht bewegt und mit der Straßenlage stimmt etwas nicht. Der Abstand zwischen Radbogen und Rad ist viel zu groß. Das ist nicht im Sinne des Erfinders.
Genre:Heimwerken, Auto, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.