Folge vom 21.07.2025: Alte Liebe rostet: Dolomite Sprint
45 Min.
Während sein bester Kumpel Darren in der Scheune die Werkstatt einrichtet, schaut sich Ant Anstead nach maroden Autos um, mit denen er Profite einfahren kann. Der erste Kandidat ist ein britischer Klassiker mit Zwei-Liter-Motor. Der Triumph Dolomite Sprint kam Anfang der Siebzigerjahre auf den Markt und wurde als Mischung aus Familienkutsche und Sportwagen beworben. Er konkurrierte mit dem BMW 2002. Ant müsste Zeit und Geld in das Fahrzeug investieren. Aber wenn der Eigentümer beim Preis mit sich handeln ließe, könnte sich der Aufwand am Ende auszahlen.
