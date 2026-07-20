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Ant Anstead: Born Mechanic

Der feuerrote Ford Transit

DMAXFolge vom 20.07.2026
Der feuerrote Ford Transit

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Ant Anstead: Born Mechanic

Folge vom 20.07.2026: Der feuerrote Ford Transit

44 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6

Der Eckige mit den vorstehenden Scheinwerfern: Der Ford Transit ist einer der erfolgreichsten Exportartikel Großbritanniens. Seit 1965 sind über 13 Millionen Exemplare gebaut worden. Seine kastenförmige Bauweise eignet sich hervorragend für den Transport von Paletten. Der Motor war stark, die Haube kurz, was den Wagen besonders wendig machte. Ant Anstead sucht einen Transit, der noch nicht zu sehr verschlissen ist. Da kommt möglicherweise ein Fahrzeug aus Deutschland infrage, das bei der Flughafenfeuerwehr im Einsatz war. Der Verkäufer stammt aus Wales.

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