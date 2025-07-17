Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Eine verhängnisvolle Affäre

SAT.1Staffel 2Folge 88
Folge 88: Eine verhängnisvolle Affäre

45 Min.Ab 12

Jens Wilke wird bei seinem Date mit der 19-jährigen Alissa Fichtel in einem Hotelzimmer K.O. geschlagen und ausgeraubt. Als er aufwacht, erfährt er von der jungen Frau, dass der Einbrecher sie vergewaltigt hat. Voller Schuldgefühle kümmert sich der Ehemann und werdende Vater um seine Geliebte, doch Rechtsanwalt Giorgio Forliano zweifelt an ihrer Geschichte. Wurde das Opfer zum Täter?

SAT.1
