Anwälte im Einsatz

Genug ist genug

SAT.1Staffel 1Folge 26
Genug ist genug

Genug ist genugJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 26: Genug ist genug

45 Min.Ab 12

Lehrer Eddy Fritsch fristet ein Leben als Duckmaus. Zu Hause steht er unter dem Pantoffel seiner Frau und Schikanen seiner Schüler gehören zur Tagesordnung. Als jedoch eine Telefongesellschaft beginnt, Eddys mangelndes Durchsetzungsvermögen schamlos auszunutzen, brennen bei dem Pädagogen alle Sicherungen durch! Kann Anwalt Goedings ihn retten?

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

