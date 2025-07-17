Anwälte im Einsatz
Folge 60: Schnappschuss mit Folgen
45 Min.Ab 12
Als die 37-jährige Astrid Klein zwischen den frisch entwickelten Familienfotos plötzlich das Bild einer fremden Frau in Reizwäsche entdeckt, ahnt sie nicht, dass das erst der Anfang einer langen Reihe ungeklärter Vorkommnisse ist. Und schon gar nicht, dass sie mit ihrer Entdeckung sogar ihren Ehemann in Lebensgefahr bringt. Bernd Römer versucht zu retten, was zu retten ist.
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1