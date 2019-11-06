Anwälte im Einsatz
Folge 12: Alles Schrott
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ina Pfeiferweiß ist geschockt! Allem Anschein nach wurde ihre Schwester Sophia entführt. Doch obwohl es um Leben und Tod geht, scheint weder ihr Schwager Paul, noch die Polizei ihre Sorge zu teilen. Einzig Sascha Kern hilft ihr bei der Suche nach der spurlos Verschwundenen - und deckt dabei einen gefährlichen Komplott auf. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1