Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 193vom 06.11.2019
Folge 193: Verschleppt

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Janines achtmonatige Tochter Mia verschwindet bei einem Einkaufsbummel im Möbelhaus spurlos. Schnell gerät Dirk, der Kindsvater und Ex-Freund von Janine, ins Fadenkreuz der Ermittlungen. Doch Dirks Anwalt Niklas Dittberner glaubt an ein organisiertes Verbrechen und er ist sicher, ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit, bis sich Mias Spur endgültig verliert. Rechte: Sat.1

