Anwälte im Einsatz
Folge 193: Verschleppt
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Janines achtmonatige Tochter Mia verschwindet bei einem Einkaufsbummel im Möbelhaus spurlos. Schnell gerät Dirk, der Kindsvater und Ex-Freund von Janine, ins Fadenkreuz der Ermittlungen. Doch Dirks Anwalt Niklas Dittberner glaubt an ein organisiertes Verbrechen und er ist sicher, ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit, bis sich Mias Spur endgültig verliert. Rechte: Sat.1
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1