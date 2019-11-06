Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 199vom 06.11.2019
Folge 199: Blind vor Liebe

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der 16-Jährige Philipp ist ein Computer-Ass. Er hat eine App entwickelt und verdient damit gutes Geld. Allerdings scheint ihm der Erfolg zu Kopfe zu steigen - der Minderjährige will seine Eltern vor Gericht zerren, damit er sein Vermögen selbst verwalten kann. Die Eltern beauftragen Rechtsanwältin Brygida Braun. Rechte: Sat.1

