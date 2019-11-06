Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 236vom 06.11.2019
Folge 236: Kamera läuft

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Lea will sich schweren Herzens vom Vater ihres Sohnes Jona trennen. Sie hält Romans Eifersuchtsanfälle nicht mehr aus. Doch zunehmend macht ihr noch etwas anderes Sorgen: Sie bekommt in letzter Zeit Nachrichten eines unbekannten Stalkers. Schafft es die Scheidungsanwältin Brygida Braun, den unbekannten Täter zu entlarven? Rechte: Sat.1

