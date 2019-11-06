Anwälte im Einsatz
Folge 27: Die Lebenslüge
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Maja ist verknallt. Ihr erstes Date mit Jonas läuft super, bis sie von der Toilette kommt und er spurlos verschwunden ist. Die verliebte 19-Jährige begibt sich auf die nervenaufreibende Suche nach einer Erklärung. Sie ahnt nicht, dass sie auf dem besten Weg ist, eine gut gehütete Lebenslüge aufzudecken und sich ihr Leben für immer verändern wird. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1