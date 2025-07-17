Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 79
Folge 79: Im freien Fall

45 Min.Ab 12

Schock für Melli - Ihre Schwester ist bei einem Fallschirmsprung verunglückt und schwebt in Lebensgefahr. Für die 29-Jährige ist klar: Das war versuchter Mord. Bei ihren Nachforschungen stößt Melli auf immer neue Ungereimtheiten. Und ihr kommen Zweifel: Ist ihre Schwester wirklich die, für die sie sie gehalten hat?

