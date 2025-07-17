Anwälte im Einsatz
Folge 79: Im freien Fall
45 Min.Ab 12
Schock für Melli - Ihre Schwester ist bei einem Fallschirmsprung verunglückt und schwebt in Lebensgefahr. Für die 29-Jährige ist klar: Das war versuchter Mord. Bei ihren Nachforschungen stößt Melli auf immer neue Ungereimtheiten. Und ihr kommen Zweifel: Ist ihre Schwester wirklich die, für die sie sie gehalten hat?
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1