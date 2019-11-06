Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Konkurrent mit Sex-Appeal

SAT.1Staffel 1Folge 51vom 06.11.2019
Konkurrent mit Sex-Appeal

Konkurrent mit Sex-AppealJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 51: Konkurrent mit Sex-Appeal

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als Larissas Onkel ihr die Leitung seines Unternehmens anbietet, ist die 24-Jährige froh, denn sie benötigt dringend Geld. Doch dann eröffnet ihr Onkel, dass sie mit Geschäftsführer Dennis um die Leitung kämpfen muss - wer von beiden in drei Monaten den größeren Umsatz macht, erbt die Firma. Rechtsanwältin Brygida Braun hilft Larissa, sich gegen Dennis durchzusetzen, denn der kämpft mit unfairen Mitteln. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen