Konkurrent mit Sex-AppealJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 51: Konkurrent mit Sex-Appeal
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als Larissas Onkel ihr die Leitung seines Unternehmens anbietet, ist die 24-Jährige froh, denn sie benötigt dringend Geld. Doch dann eröffnet ihr Onkel, dass sie mit Geschäftsführer Dennis um die Leitung kämpfen muss - wer von beiden in drei Monaten den größeren Umsatz macht, erbt die Firma. Rechtsanwältin Brygida Braun hilft Larissa, sich gegen Dennis durchzusetzen, denn der kämpft mit unfairen Mitteln. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1