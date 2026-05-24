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Anything but Gray - Jetzt wird's bunt!

Jugendzimmer statt Veranda

HGTVFolge vom 24.05.2026
Jugendzimmer statt Veranda

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Anything but Gray - Jetzt wird's bunt!

Folge vom 24.05.2026: Jugendzimmer statt Veranda

44 Min.Folge vom 24.05.2026

Ein historisches Familienhaus in Charleston mit klassischem Grundriss stellt Gray, Grumpy und Chelcie vor besondere Herausforderungen: Sie müssen neuen Wohnraum schaffen, ohne den ursprünglichen Charme zu verlieren – und setzen dabei auf eine ausgewogene Mischung aus Farbe und Zurückhaltung.

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