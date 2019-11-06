Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 16
Als Gast in der ersten Folge von "Applaus und Raus!" u.a. dabei: ein Berliner Rapper, den Polak nicht erkennt, eine Hauptstadt-Journalistin, die Polak mit ihren feministischen Thesen zu überzeugen versucht und ein bekannter Kolumnist, der mit Punk-Frisur von sich reden macht. Rechte: ProSieben
Genre:Comedy, Talk
Altersfreigabe:
16