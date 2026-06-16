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Are You the One?

MTV liveStaffel 2Folge 2vom 16.06.2026
Irrungen und Wirrungen

Irrungen und WirrungenJetzt kostenlos streamen

Are You the One?

Folge 2: Irrungen und Wirrungen

40 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12

John wird wütend, als es in seiner Beziehung mit Julia zu einer unerwarteten Wendung kommt. Nach einem missglückten Ausflug in das Sex-Zimmer stellt Asaf seine Beziehung zu Francesca infrage. Kaylen offenbart Geheimnisse über ihre Beziehung zu Gio.

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