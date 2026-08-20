Staffel 4Folge 3vom 20.08.2026
Sie will dich nichtJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 3: Sie will dich nicht
40 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Stephen hat ein Auge auf Julia geworfen und beginnt damit, sich an sie heranzumachen. Als John das mitbekommt, gipfelt das in einem Wutanfall. Tori und Camille stellen fest, dass sie sich für denselben Mann interessieren.
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Alle Staffeln im Überblick
Are You the One?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 2, Season 4, Season 6, Season 8-9: MTV Germany