Staffel 4Folge 1vom 15.06.2026
Liebe auf den ersten BlickJetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 1: Liebe auf den ersten Blick
39 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Insgesamt 20 Singles wollen auf Hawaii ihre große Liebe finden und eine Million US-Dollar gewinnen. Zusätzlich besteht noch die Chance auf weitere 250.000 US-Dollar. Schon zu Beginn sorgt eine Dreiecksbeziehung für Anspannungen bei der Zuordnung.
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Are You the One?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4: MTV Germany