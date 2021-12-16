Zum Inhalt springenBarrierefrei
Asphalt-Cowboys

Der Duftwald

DMAX
Der Duftwald

Asphalt-Cowboys

Folge vom 16.12.2021: Der Duftwald

44 Min.Folge vom 16.12.2021Ab 12

Stefan Zellweger beliefert in Kanada Baustellen mit Maschinen. Das Gefühl von Freiheit im zweitgrößten Land der Erde möchte der gebürtige Schweizer nicht mehr missen. Uwe Rowold und Mario Bruns nehmen unterdessen frisch gestärkt mit Frikadellen und Nudelsalat die Fahrt durch Paris in Angriff. Die französische Hauptstadt ist bekannt für Staus und verstopfte Straßen. Und Sandra Haase übernimmt als Springerin die Lkw ihrer Kollegen. Große Lastkraftwagen haben es ihr angetan, deshalb hat die gelernte Erzieherin im vergangenen Jahr beruflich umgesattelt.

