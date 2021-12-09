Asphalt-Cowboys
Folge vom 09.12.2021: Fisch on Tour
Andreas Zordel und sein Sohn Max sind ein eingespieltes Team. Die „Asphalt Cowboys“ laden in Dänemark lebende Saiblinge in ihren Lkw. In Schleswig-Holstein warten unterdessen zwei Fuhren Papier auf die Abholung. Uwe Rowold und Mario Bruns sollen die Fracht nach Madrid transportieren. Und Jens Flege macht sich auf den Weg nach Kalifornien. Für Berufskraftfahrer ist der „Golden State“ kein Traumziel. Denn Staus sind auf dem Weg zum Kunden in Santa Clarita unvermeidlich. Aber der Hobby-Countrysänger trägt es mit einem Lied auf den Lippen mit Fassung.
