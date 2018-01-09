Asphalt-Cowboys
Folge vom 09.01.2018: Was Mann tun muss
45 Min.Folge vom 09.01.2018
Hier ein Pizzaofen, dort eine Edelstahlplatte: Andreas Schubert hat seine Kundschaft an der Adriaküste fest in sein Trucker-Herz geschlossen. Aber in Sachen Pünktlichkeit gelten dort andere Maßstäbe als in Deutschland. Daran wird sich der bayerische „Asphalt Cowboy“ wohl niemals gewöhnen. Und Marc Panzer steht in seinem Lkw auf dem Weg nach Belgien mächtig unter Stress. Der Laden brummt, deshalb muss der Spediteur aus Ratingen die nervige Büroarbeit unterwegs erledigen. Und einer seiner Fahrer wurde beim Kunden abgewiesen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.