Asphalt-Cowboys
Folge vom 23.01.2018: Heimathafen
44 Min.Folge vom 23.01.2018Ab 6
Linda Mock stand früher als Hobby-Model für Trucker-Kalender vor der Kamera und lenkt erst seit sechs Monaten einen Lkw. Deshalb wird die erste Kipper-Tour für das Asphalt-Cowgirl zu einer großen Herausforderung. Als Neuling in der Branche muss sich die 32-Jährige nämlich zunächst mit der Materie vertraut machen. Kraftfahrer Marcel Most hat in Holland mit einer 260 000 Euro teuren Jacht auf dem Hänger ebenfalls schwer zu kämpfen. Denn die Straßen in den Dörfern sind für den 27 Meter langen Schwertransport Truck viel zu eng.
Genre:Reality
