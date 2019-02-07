Asphalt-Cowboys
Folge vom 07.02.2019: Einfach mal Fresse halten
45 Min.Folge vom 07.02.2019Ab 12
Bis zur Bootsmesse in Cannes ist es nicht mehr weit. Doch auf der Zielgeraden gilt es, diverse Hürden zu meistern. Rayc Sikora muss an der französischen Côte d'Azur zeigen, was er am Lenkrad drauf hat. Denn einen Schwertransporter durch kleine Ortschaften zu manövrieren, will gelernt sein. Heiko Lichtenberger teilt derweil in Kanada das gleiche Schicksal wie sein Trucker-Kollege Mike: Die „Asphalt-Cowboys“ müssen mit dem Entladen bis zum nächsten Morgen warten. Und Langholzfahrer Thorsten Eckert freut sich in dieser Folge auf seinen nagelneuen Scania.
