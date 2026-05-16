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Attack on Titan

Stolz

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 24vom 16.05.2026
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Attack on Titan

Folge 24: Stolz

23 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 16

Hanji ist mit dem verletzten Levi in den Wald geflüchtet. Doch die beiden beschließen, nicht einfach wegzulaufen, sondern sich dem Kampf gegen Zeke zu stellen. Sie gehen ein Bündnis mit den Soldaten von Marley ein, die das gleiche Ziel verfolgen. Connie ringt währenddessen mit einer Entscheidung, die seine Mutter betrifft ...

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