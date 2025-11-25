Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Die bessere Ziege

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 18vom 25.11.2025
Folge 18: Die bessere Ziege

40 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Handelt es sich bei den Lichterscheinungen über Marfa, Texas, um ein natürliches oder ein übernatürliches Phänomen? Und: Eine Ziege geht auf den Hinterbeinen eine Straße entlang. Ist sie von einem Dämon besessen?

Kabel Eins Doku
