Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Tote Meerjungfrau

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 20vom 25.11.2025
Tote Meerjungfrau

Tote MeerjungfrauJetzt kostenlos streamen

Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Folge 20: Tote Meerjungfrau

40 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12

Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Haben Atomkraftwerke eine magische Anziehungskraft auf Ufos? Und wenn ja, müssen wir uns darüber Sorgen machen? Außerdem: Um welche Kreatur handelt es sich bei dem Wasserbewohner mit leuchtenden Augen, der einem Motorboot hinterherjagt?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Kabel Eins Doku
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Alle 2 Staffeln und Folgen