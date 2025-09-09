Glitzerbombe entlarvt StraftatJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 140: Glitzerbombe entlarvt Straftat
45 Min.Folge vom 09.09.2025Ab 12
Eine Frau findet eine alarmierende Drohnachricht und macht sich Sorgen um ihre verschwundene Mitbewohnerin! Wurde die junge Frau Opfer eines Verbrechens? - Bei einem Anschlag auf einen Teich wurden zahlreiche Fische getötet! Ist ein Nachbarschaftsstreit der Auslöser oder stammt der Täter aus der eigenen Familie? - Die Beamten ermitteln in einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Frau verletzt wurde. Dabei kommen sie einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1