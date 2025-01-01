Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Ausgebranntes Auto im Wald gefunden!

SAT.1Staffel 12Folge 130
Ausgebranntes Auto im Wald gefunden!

Folge 130: Ausgebranntes Auto im Wald gefunden!

45 Min.Ab 12

Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses sind die Beamten im Wald. Dort ist ein Paar, das halbnackt vor einem ausgebrannten, qualmenden Auto posiert und Selfies macht! - Nachdem eine Frau die Nacht bei ihrem Online-Date verbracht hat, findet sie am Morgen eine Waffe in der Müslipackung. - Passanten beobachten eine Frau bei einem Einbruch in einen Transporter. Die Polizisten treffen vor Ort auf einen Mann, der behauptet, dass es sein Wagen sei.

