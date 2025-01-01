Gefährliches Rätselspiel auf der WacheJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 131: Gefährliches Rätselspiel auf der Wache
44 Min.Ab 12
Vor der Wache wirft eine Drohne eine Nachricht an die Beamten ab: Mehrere Rätsel sind zu lösen, um das Leben einer Frau zu retten! - In Unterwäsche und mit einem Beanie über den Kopf stolpert eine Frau den Gehweg entlang. Jemand hat die Mütze festgeklebt! - Auf dem Wacheparkplatz fährt eine 28-Jährige einen jungen Mann an. Doch sie hat den Verdacht, dass er absichtlich vor das Auto gesprungen ist!
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1