Auf Streife

Rache aus Stein

SAT.1Staffel 12Folge 67
Rache aus Stein

Auf Streife

Folge 67: Rache aus Stein

45 Min.Ab 6

Der Steinwurf von einer Brücke trifft das fahrende Auto einer jungen Mutter. Die Nachricht unter dem Backstein zeigt, dass es ein gezielter Anschlag war. Nach Ladenschluss wird ein bewusstloser Verletzter in einem Schaufenster entdeckt. Wie kommt der Mann mit der heruntergezogenen Hose dorthin? Ein Plastikbesteck-Hersteller schleift seinen Auszubildenden auf die Wache: Nicht nur, dass er nicht seiner Arbeit hinterherkommt, er soll auch den Minisafe gestohlen haben

