Folge 1: Party-Polo, Papas Liebling und eine echte Rarität!
88 Min.Folge vom 30.10.2022Ab 12
Nach dem Verlust ihres Vaters ist es für Jessica an der Zeit, auch dessen ehemaligen Dacia Duster zu verkaufen. Eine ähnliche Entscheidung muss auch Karl-Otto treffen, der nun, da er im Rollstuhl sitzt, nicht mehr Autofahren kann. Panagiota Petridou gibt ihr Bestes, um seinen Mercedes Ponton und Jessicas Gebrauchtwagen bei den Händlern möglichst gut anzupreisen.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins