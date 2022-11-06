Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Aufpoliert und abkassiert: Panagiotas Auto-Schätze

Marieke und der geplatzte Vanlife-Traum

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 06.11.2022
Marieke und der geplatzte Vanlife-Traum

Marieke und der geplatzte Vanlife-TraumJetzt kostenlos streamen

Aufpoliert und abkassiert: Panagiotas Auto-Schätze

Folge 2: Marieke und der geplatzte Vanlife-Traum

88 Min.Folge vom 06.11.2022Ab 12

Mariekes Eltern kauften für ihre Tochter ein echtes Feuerwehrauto, damit diese sich den Traum vom eigenen Camper erfüllen kann. Die geplante Europareise platze jedoch und Marieke möchte ihren Eltern nun dringend den Kaufpreis zurückzahlen. Auch Thomas hofft auf Panagiotas Hilfe: Nur wenige Wochen nachdem er sich seinen Traum vom eigenen Porsche erfüllen konnte, erlitt er einen Herzinfarkt. Durch die anhaltenden Einschränkungen wird er jedoch kein Auto mehr fahren können.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Aufpoliert und abkassiert: Panagiotas Auto-Schätze
Kabel Eins
Aufpoliert und abkassiert: Panagiotas Auto-Schätze

Aufpoliert und abkassiert: Panagiotas Auto-Schätze

Alle 1 Staffeln und Folgen