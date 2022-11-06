Marieke und der geplatzte Vanlife-TraumJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Marieke und der geplatzte Vanlife-Traum
88 Min.Folge vom 06.11.2022Ab 12
Mariekes Eltern kauften für ihre Tochter ein echtes Feuerwehrauto, damit diese sich den Traum vom eigenen Camper erfüllen kann. Die geplante Europareise platze jedoch und Marieke möchte ihren Eltern nun dringend den Kaufpreis zurückzahlen. Auch Thomas hofft auf Panagiotas Hilfe: Nur wenige Wochen nachdem er sich seinen Traum vom eigenen Porsche erfüllen konnte, erlitt er einen Herzinfarkt. Durch die anhaltenden Einschränkungen wird er jedoch kein Auto mehr fahren können.
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
