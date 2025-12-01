Großmutters dunkles GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Auftragskiller gesucht
Folge 18: Großmutters dunkles Geheimnis
42 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Sie verkauft die Medikamente ihres Mannes auf dem Schwarzmarkt und plant sogar dessen Ermordung durch einen Auftragskiller, um an die Lebensversicherung ihres Gatten zu kommen. Können die Cops die diabolische Ehefrau aufhalten?
