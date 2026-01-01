Auftragskiller gesucht
Folge 20: Eine Frau auf Mission
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Eine geldgierige Frau setzt eine Reihe Männer auf den Mord an ihrem Ehemann an. Dieser hat den Braten schon längst gerochen und die Polizei an seiner Seite, die jeden Schritt des teuflischen Plans festhält. Sogar der Tod des Mannes wird aufwändig inszeniert, um der Ehefrau zu suggerieren, der Auftrag sei erfüllt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auftragskiller gesucht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality, Krimi
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.
Enthält Produktplatzierungen