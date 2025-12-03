Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auftragskiller gesucht

Mordkomplott im Gefängnis

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 16vom 03.12.2025
Mordkomplott im Gefängnis

Mordkomplott im GefängnisJetzt kostenlos streamen

Auftragskiller gesucht

Folge 16: Mordkomplott im Gefängnis

41 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

Eine Gefängniswärterin unterhält eine verhängnisvolle Liebesbeziehung zu einem Insassen. Die Beamten decken einen mörderischen Plot auf, der von Lust und Leidenschaft befeuert wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auftragskiller gesucht
Kabel Eins Doku
Auftragskiller gesucht

Auftragskiller gesucht

Alle 1 Staffeln und Folgen