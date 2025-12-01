Auftragskiller gesucht
Folge 17: Alle oder keinen
42 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Ein stadtbekannter Verbrecher eröffnet der Polizei, dass sein Gärtner ihn beauftragt hat, eine junge Familie umzubringen. Zunächst zweifeln die Beamten an der Geschichte, entdecken aber, dass mehr Wahrheit dahintersteckt, als sie vermutet hätten ?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auftragskiller gesucht
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality, Krimi
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Fremantle Media Enterprises Ltd., Bildrechte: 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. and Wolf Reality, LLC.
Enthält Produktplatzierungen