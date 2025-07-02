Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 2: Episode 2
44 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12
Die Goldsaison steht für die "Dirt Dogs" Vern Strange und Leon Marsh auf der Kippe. Auch die "Gold Gypsies" Chris und Greg Clark haben Schwierigkeiten mit der Technik und ihren Maschinen. Ein Team gibt jedoch nun Vollgas, um hunderte Tonnen Rohmaterial in wertvolles Gold zu verwandeln.
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.