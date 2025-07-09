Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 8: Episode 8
44 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12
Als die letzte Woche der Goldsaison beginnt, setzen die Dirt Dogs alles auf eine Karte, um ihr Ziel zu erreichen. Kellie und Henri starten eine letzte Jagd nach großen Nuggets, und die Gold-Gypsies riskieren ihr Geld und ihren Ruf für das alles entscheidende Vorhaben.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
