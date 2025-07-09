Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 6: Episode 6
44 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12
Kellie Carter und Henri Chassaing kämpfen ums Überleben. Goldräuber machen Jagd auf sie, während eine lähmende Durststrecke ihre Nerven strapaziert. Die Dirt Dogs stehen vor einer schweren Entscheidung: Neues Land erschließen oder aufgeben? Unterdessen wittern die Gold-Gypsies ihre Chance und folgen einer heißen Spur zum Gold. Wird sich ihr Risiko auszahlen?
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.