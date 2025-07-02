Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Episode 3

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 02.07.2025
Episode 3

Episode 3Jetzt kostenlos streamen

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 3: Episode 3

44 Min.Folge vom 02.07.2025Ab 12

Die "Dirt Dogs" Vern Strange und Leon Marsh sind gezwungen, ihre gesamte Operation umzusiedeln. Unterdessen stehen die "Gold Gypsies" Chris und Greg Clark vor einer entscheidenden Weichenstellung ihrer Saison. Und: Kellie Carter und Henri Chassaing stoßen in einer abgelegenen Gegend auf Gold im Salzsee.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Kabel Eins Doku
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Alle 4 Staffeln und Folgen