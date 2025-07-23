Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 8: Episode 8
44 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
Kellie und Henri suchen in einem kargen Gebiet nördlich der Geisterstadt Kookynie nach Gold - weit entfernt von Hilfe und Nachschub. Die Abgeschiedenheit des Buschs setzt ihren Zeitplan und ihre Vorräte unter Druck. Ted und Lecky machen indes mit den Überresten eines alten Bergbaugeräts einen erstaunlichen Fund.
Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.