Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge vom 04.08.2019: Folge 6
44 Min.Folge vom 04.08.2019Ab 6
Seit 130 Jahren lockt die Hoffnung auf Ruhm und Reichtum unerschrockene Abenteurer wie Alex Stead nach Western Australia. Der Brite hat im Outback ein 1200 Hektar großes Stück Land gepachtet, um dort fette Nuggets auszugraben. Bei der Schatzsuche wird er von seinem Schwiegervater Eric und seinem besten Freund Jimbo unterstützt. Aber die Männer hängen im Zeitplan. Die neue Aufbereitungsanlage des Teams hätte eigentlich schon vor fünf Wochen in Betrieb gehen sollen. Bleibt bis zum Ende der Saison noch genug Zeit, um die anvisierten Ziele zu erreichen?
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
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