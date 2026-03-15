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Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Hund mit Depressionen

sixxStaffel 12Folge 5vom 15.03.2026
Hund mit Depressionen

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Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach

Folge 5: Hund mit Depressionen

45 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

Jedes Mal, wenn Anne Marie ihren Cavoodle Jerry allein lässt, gerät der Hund in eine Stresssituation. Die Besitzerin macht sich Sorgen und bittet Dr. Kate Adams um Hilfe. Audrey und Alison behandeln ein junges Känguru, das in einem Zaun stecken geblieben ist. Zudem wird die zwölfjährige Katze Sugar Plum in Dr. Scott Millers Praxis in Großbritannien gebracht. Da das Tier in der Vergangenheit an Brustkrebs litt, will Scott einen Rückfall ausschließen.

Weitere Folgen in Staffel 12

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