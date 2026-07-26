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Der südliche Lufttempel

NickelodeonStaffel 1Folge 3vom 26.07.2026
Der südliche Lufttempel

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Folge 3: Der südliche Lufttempel

22 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6

Aang möchte unbedingt Sokka und Katara zu dem Lufttempel mitnehmen, wo er herkommt. Nach der Ankunft wird jedoch klar, dass der Tempel nicht mehr das ist, was Aang in Erinnerung hatte.

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