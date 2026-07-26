Der südliche LufttempelJetzt kostenlos streamen
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Folge 3: Der südliche Lufttempel
22 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6
Aang möchte unbedingt Sokka und Katara zu dem Lufttempel mitnehmen, wo er herkommt. Nach der Ankunft wird jedoch klar, dass der Tempel nicht mehr das ist, was Aang in Erinnerung hatte.
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany